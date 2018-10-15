الملك سلمان يؤكد الحرص على العلاقة الصلبة مع تركيا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن شكره على ترحيب الرئيس التركي بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد العاهل السعودي، حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة.

من جانبه، أكد الرئيس التركي، تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.