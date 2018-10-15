وزير الدفاع الأميركي يتجه إلى الاستقالة

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ليس متأكداً مما إذا كان وزير الدفاع جيمس ماتيس، يعتزم الاستقالة من منصبه. وأضاف في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة

«سي.بي.إس» أنه «قد يفعل ذلك».

وتابع ترامب أنه يعتبر ماتيس «ديمقراطياً نوعاً ما»، مضيفاً وفقاً لمقتطف من المقابلة تم بثه أمس، قبل إذاعة البرنامج: «ماتيس ربما يعتزم الاستقالة، إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي نوعاً ما، لكن الجنرال ماتيس شخص طيب، إننا نتعامل معاً بشكل جيد للغاية، قد يستقيل». وضمت قائمة الراحلين عن إدارة ترامب بالإقالة أو الاستقالة منذ جرى تنصيبه في 20 يناير 2017 حتى الآن 28 شخصاً، أحدثهم السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي تقدمت باستقالتها من منصبها، الثلاثاء الماضي.

وكان من أبرز الراحلين عن مناصبهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية توم برايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي» جيمس كومي، ونائبه أندرو ماكابي، ومدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت، ومستشار الأمن الداخلي توم بوسيرت، ومستشار الأمن القومي مايكل فلين، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي مايكل أنطون، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني جاري كوهن، وكبير الاستراتيجيين بالبيت الأبيض ستيف بانون، وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.