وصول وفد سعودي إلى تركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي

المصدر: أنقرة - وكالات

وصل وفد سعودي إلى تركيا، أمس، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك في سياق التحقيق حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس، إن الوفد وصل إلى أنقرة في إطار اتفاق بين تركيا والرياض للتحقيق في القضية، فيما أشارت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إلى أن الوفد سيجري محادثات مع مسؤولين أتراك خلال نهاية الأسبوع.

وقال أحد المصدرين «وصل وفد سعودي إلى تركيا، ضمن جهود تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المملكة».

وكانت الرئاسة التركية أعلنت، أول من أمس، أن فريقاً تركياً - سعودياً سيقوم بالتحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بناء على طلب الرياض.

ونقلت «الأناضول» عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إنه «تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة، للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي».

من جهته طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث لقناة «فرانس 24» وإذاعة «فرنسا الدولية»، بإجراء تحقيق بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي المنامة، أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، وقوف بلاده مع المملكة العربية السعودية بـ«أرواحنا».

وقال الوزير في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقاً على قضية اختفاء، جمال خاشقجي، «إن الهدف هو المملكة العربية السعودية، وليس البحث عن أي حقيقة».

وأضاف: «ارموا أقنعتكم فنحن معها بأرواحنا»، في إشارة إلى السعودية.

وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة أخرى، إن «عداء «الجزيرة» للمملكة العربية السعودية، وتجنيها وكذبها المستمر، يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها».

• وزير خارجية البحرين يؤكد: نحن مع السعودية بأرواحنا.