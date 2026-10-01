الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في خميس مشيط

أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على خميس مشيط على مواقع سكنية.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" إن الشظايا تسببت في أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.

وكانت السعودية قد أعلنت الخميس اعتراض صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان، و4 مسيّرات في مدينة خميس مشيط، أطلقتها جماعة الحوثي.