توقيف مشتبه فيه بقضية «اغتصاب وقتل الصحافية البلغارية»

المصدر: عواصم - د.ب.أ

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، توقيف بلغاري مشتبه في تورطه بمقتل الصحافية التلفزيونية البلغارية، فيكتوريا مارينوفا. وأوضحت الشرطة أنه تم توقيفه في ساعة متأخرة، أول من أمس، في مدينة شتاده بولاية ساكسونيا السفلى جنوبي ألمانيا.

وأعلن مكتب الادعاء الألماني أنه تجري مراجعة الشروط المطلوبة لتسليمه لبلغاريا، وتم تقديم طلب إلى محكمة محلية لاستخراج مذكرة توقيف رسمية.

وعثر على جثة مارينوفا (30 عاماً)، السبت الماضي، في حديقة بمدينة روسه القريبة من الحدود مع رومانيا، واتضح أنها تعرضت للاغتصاب.

وأعلنت شرطة بلغاريا أنها عثرت على متعلقات مارينوفا، وعليها حمضها النووي، في منزل المشتبه فيه، كما تم العثور على الحمض النووي للمشتبه فيه على جثتها. وقال المدعي العام البلغاري، سوتير تساتساروف، إن المشتبه فيه قام في البداية بالهروب إلى رومانيا عبر جسر حدودي، ولم يتضح كيف ومتى وصل إلى ألمانيا. وذكر تساتساروف أن السلطات البلغارية وجهت للمشتبه فيه تهم «الاغتصاب والقتل العمد».