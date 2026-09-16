أميركا تتهم 5 عملاء للاستخبارات الروسية بالتخطيط لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال

أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء توجيه اتهام إلى خمسة أشخاص يُشتبه في أنهم عملاء للاستخبارات الروسية، بالتآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن المجموعة التي تنشط منذ عام 2024 على الأقل، حاولت هذا الصيف اغتيال "معارض روسي بارز" يُعتقد أنه يقيم في الولايات المتحدة، من دون الكشف عن هويته.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون آيزنبرغ إن أفراد المجموعة يُشتبه في أنهم عملوا ضمن "شبكة اغتيالات عالمية امتدت إلى داخل الولايات المتحدة".

وأضاف أنهم حاولوا تجنيد مواطنين أميركيين وأجانب لتنفيذ عمليات قتل بأوامر من الكرملين.

وبحسب البيان، فإن المشتبه بهم الرئيسيين الثلاثة هم يوري خرامييف، وهو عقيد سابق في أجهزة الاستخبارات الروسية يبلغ 63 عاماً، وابنه كيريل البالغ 27 عاماً، والكوبي أوميس روماغوزا دوروثي (35 عاماً).

أما المشتبه بهما الآخران، الكوبي يايدل ديلغادو سواريز والفنزويلي أنخل إدواردو كاسترو، فيُشتبه في أنهما عملا على تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة. ولا يزال المشتبه بهم الخمسة فارين.

وذكر البيان أن محاولة اغتيال المعارض الروسي كانت أحدث عملية للمجموعة.

وفشلت الخطة بعدما رفض الرجل الذي جُند لمراقبة الهدف تنفيذ عملية الاغتيال مقابل تلقيه 40 ألف دولار.

ووفق البيان، فشلت العام الماضي للسبب نفسه خطة لاغتيال شخص في ليتوانيا كان "يروج لأكاذيب عن روسيا".

كما أشار إلى خطط لشن هجمات على منشآت مدنية وعسكرية في دول أوروبية تدعم أوكرانيا.

وقال وزير العدل تود بلانش "مهمتنا هي منع أعداء أميركا من زرع العنف والرعب على الأراضي الأميركية".