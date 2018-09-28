الإمارات تؤكد دعمها الكامل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا

المصدر: جنيف - وام

أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، دعم الدولة الكامل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، تحت إشراف المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، وتعتبرها أفضل إطار قابل للتطبيق لحل الأزمة السياسية في ليبيا. وفي هذا الصدد، عبّر الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، حيث إنها تعلق آمالاً كبيرة على المسار الانتخابي، الذي اتفقت على تنفيذه جميع الأطراف الليبية، قبل نهاية السنة الجارية، كما تأمل دولة الإمارات أن تكثف جميع الأطراف جهودها لتجاوز العقبات القائمة بشأن التحضير للانتخابات المذكورة، وتؤكد أهمية تهيئة الظروف الملائمة، وخلق بيئة آمنة ومفتوحة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وبنتائج مقبولة من قبل جميع الأطراف.

جاء ذلك في كلمة الإمارات، التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي، في إطار الحوار التفاعلي حول إفادة المفوض السامي الشفوية بالمستجدات بشأن ليبيا، أمام الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان.

وأعلن الزعابي، في مستهل كلمته، عن انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى التي تنتمي إليها، متقدماً بالشكر للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على تحديثها الشفوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدد الزعابي، في ختام كلمته، على أن دولة الإمارات، باعتبارها عضواً في مجموعة الـ«P3+3» تدعم بقوة العملية السياسية، وتواصل تكريس جهودها للعمل مع المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يعيد الأمن والاستقرار ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة كلها.