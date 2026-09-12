عبّر الطلبة الإماراتيون محمد النعيمي، وراشد عبدالله الشامسي، وفارس فريد البلوشي، وحمد أحمد العلكيم الزعابي، المبتعثون للدراسة في ألمانيا، عن سعادتهم وفخرهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين في مقاطع فيديو مصوّرة باللغتين العربية والألمانية، أن اللقاء سيظل لحظة استثنائية في ذاكرتهم، وحافزاً للإصرار على العودة إلى الوطن بما اكتسبوه من علم وخبرة للإسهام في خدمة الإمارات والمشاركة في بناء مستقبلها.

وأعربوا لـ«الإمارات اليوم» عن سعادتهم وفخرهم بلقاء سموه، لافتين إلى أنه سيكون حافزاً لمواصلة التفوق.