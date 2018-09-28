«الغذاء العالمي» يشيد بإسهامات الإمارات وإنقاذ الملايين حول العالم

المصدر: نيويورك ــ وام

أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، بالإسهامات التي قدمتها دولة الإمارات، وساعدت على توفير المساعدات الغذائية الأساسية للأسر، وبالتالي إنقاذ ملايين الناس في العالم. وجاءت إشادة بيزلي خلال لقائه وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أمس، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الغذاء العالمي.

كما التقت ريم الهاشمي، أمس، الأمين العام لنظام التكامل بأميركا الوسطى ورئيس جمهورية غواتيمالا السابق، فينيسيو سيريزو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في نظام التكامل بأميركا الوسطى، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.