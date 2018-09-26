العراق يحدد 2 أكتوبر موعداً أقصى لاختيار رئيس الجمهورية

المصدر: بغداد - وكالات

حدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، موعداً نهائياً لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال مصدر برلماني إن «رئيس البرلمان حدد خلال جلسته، أمس، يوم الثاني من أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لاختيار رئيس الجمهورية».

ويتنافس أكثر من 30 مرشحاً، بينهم امرأة، على المنصب، وأبرز المرشحين هما مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح.

وكان من المقرر أن يطرح البرلمان العراقي في جلسته الرسمية، أمس، المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للتصويت، لكن عدم اتفاق الحزبين الكرديين على شخصية واحدة أرجأ العملية.