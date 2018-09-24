18 مرشحاً يتنافسون على منصب رئيس العراق

المصدر: بغداد - وكالات

يتنافس 18 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية في العراق، للسنوات الأربع المقبلة، حسب ما أفادت وسائل إعلام. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أمس، أن 18 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية قدموا أوراقهم الرسمية إلى مجلس النواب. وحدد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، يوم 25 من سبتمبر الجاري موعداً لانتخاب رئيس جديد للعراق، على الرغم من أن مهلة انتخاب الرئيس تمتد لشهر واحد من أول جلسة يعقدها البرلمان. وفي النجف، أجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مشاورات مع رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، تناولت آلية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.