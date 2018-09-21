روسيا تغلق المجال الجوي والمياه الدولية قبالة سورية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أفاد تقارير إخباري روسي بأن روسيا أغلقت المياه الدولية والمجال الجوي قبالة سواحل سورية ولبنان وقبرص حتى الأربعاء المقبل، لإجراء مناورات بحرية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن إشعار للطيارين أصدرته موسكو بأنها تعتزم إجراء تجارب صاروخية شرق البحر المتوسط.

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية بين الإغلاق وحادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية أخيراً.

وحملت روسيا إسرائيل المسؤولية عن الحادثة، وقال الجيش الروسي إن طائرة إسرائيلية كانت تقوم بقصف أهداف في محافظة اللاذقية السورية ناورت بالاختفاء خلف طائرة الاستطلاع الروسية للاحتماء من أنظمة الدفاع الجوي السوري، ما جعلها عرضة للإصابة بصواريخ الدفاع الجوي السوري.