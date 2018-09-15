الأمن التركي يطلق قنابل الغاز على عمال مطار إسطنبول

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

أطلقت قوات الأمن التركية قنابل الغاز المسيل للدموع، أمس، على عمال بناء في مطار إسطنبول الجديد، يحتجون على ظروف عملهم الخطرة في المنشأة، التي من المقرر أن تفتتح الشهر المقبل، بحسب الإعلام المحلي. ويعتبر المطار الجديد أحد مشروعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة للمدينة.

ويقع المطار على البحر الأسود، وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنوياً في البداية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليوناً بحلول 2023.

إلا أن تقارير تحدثت عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء، حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه في نهاية أكتوبر المقبل.