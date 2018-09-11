ألمانيا تدرس المشاركة مع التحالف الدولي في سورية

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، أنها تجري مباحثات مع حلفائها الأميركيين والأوروبيين حول الوضع في سورية، وإمكانية انتشار عسكري محتمل في محافظة إدلب في حال استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي.

وأضاف زايبرت: «لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار»، مضيفاً أن البرلمان يجب أن يوافق أولاً على أي قرار. ومن المفترض أن تشارك القوات الألمانية مع القوات البريطانية والفرنسية المنتشرة أصلاً في المنطقة. من جهة ثانية، رفض الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مشاركة ألمانيا في أي عمليات عسكرية في سورية.