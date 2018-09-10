بانون: الرئيس الأميركي يواجه «انقلاباً»

المصدر: روما ــ رويترز

قال كبير مستشاري البيت الأبيض السابق للشؤون الاستراتيجية ستيف بانون، لـ«رويترز»، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه «انقلاباً»، مشيراً إلى مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز دون توقيع، وردت فيه تفاصيل معارضة داخل إدارة ترامب.

وقال بانون خلال زيارة سريعة لإيطاليا «ما شهدتموه في ذلك اليوم كان في غاية الخطورة. هذا هجوم مباشر على المؤسسات». وأضاف «هذا انقلاب».

وقال إن المرة السابقة التي تعرض فيها رئيس أميركي لمثل هذا التحدي كانت أثناء الحرب الأهلية الأميركية، عندما اختلف الجنرال جورج بي. مكليلان مع الرئيس أبراهام لينكولن.

وأضاف «هذه أزمة. البلاد لم تشهد مثل هذه الأزمة منذ صيف 1862، عندما رأى الجنرال مكليلان وكبار الجنرالات، وجميعهم ديمقراطيون في الجيش الاتحادي، أن أبراهام لينكولن غير مؤهل لأن يكون قائداً عاماً».

وقال بانون في روما «هناك عصبة من الشخصيات في المؤسسة الجمهورية تعتقد أن ترامب غير مؤهل لأن يكون رئيساً للولايات المتحدة، وهذه أزمة». وأضاف «لست رجل مؤامرات. قلت إنه ليس هناك دولة عميقة. إنها دولة ظاهرة».

وحذّر التقدميين الليبراليين داخل الحزب الديمقراطي، أمثال بيرني ساندرز، ألا يبتهجوا بما يجري في البيت الأبيض.

وقال «لا تتصوروا أن الأمر سيختلف إذا توليتم السلطة. لأن هذا هو النظام القائم يقول إنه أكثر دراية من الشعب».