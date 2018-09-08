أنقرة وضعت خطة لإجلاء المقاتلين من إدلب

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

وضعت أنقرة خطة لتقديم خروج آمن لفصائل مسلحة من محافظة إدلب السورية، في مسعى لتفادي حمام دم قد ينجم عن هجوم كبير للقوات الحكومة السورية، بحسب ما ذكرته صحيفة تركية حكومية، أمس.

وتقضي الخطة بأن يقوم 12 فصيلاً مسلحاً، منها هيئة تحرير الشام في إدلب، بتسليم أسلحتها ويتم إجلاؤها من المحافظة، بحسب صحيفة «صباح»، التي لم تكشف عن مصادرها.

وسيُقدم خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة تحت إشراف المعارضة المعتدلة، شرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف فضفاض من فصائل معارضة تدعمه أنقرة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه سيُسمح للمقاتلين الأجانب في المجموعة بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك.

لكن الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء سيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب.

وكما في مناطق أخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة، ستقوم تركيا في وقت لاحق بتدريب مقاتلين لضمان أمن إدلب.

وتضمن الخطة أيضاً أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية، وكذلك ثروات المعادن في المنطقة، وفقاً للصحيفة.