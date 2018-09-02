ترامب: كندا استغلت أميركا سنوات عدة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا، أمس، باستغلال بلاده فترة طويلة. وكتب ترامب في حسابه على موقع «تويتر»: «أحب كندا لكنها تستغل بلادنا منذ سنوات عديدة».

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فشل المحادثات التي اختتمت بين الجانبين الجمعة بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، في مساعٍ لإيجاد اتفاق بديل لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ومن المنتظر أن يواصل الجانبان محادثاتهما خلال الأسبوع الجاري.

وربما كان تسريب تصريحات لترامب أساء فيها لكندا هو ما أسهم في تعثر المحادثات بين الجانبين.

وكان الرئيس الأميركي قال في حديث، ليس للنشر، لوكالة أنباء «بلومبرغ» الخميس، إنه ليس لديه أي استعداد للتوصل إلى حلول وسط مع كندا. وأضاف أن هذه الصفقة «ستتم بشروطنا».

غير أن صحيفة «تورونتو ستار» الكندية نشرت التصريحات في وقت لاحق، وأضافت أن ترامب قال لـ«بلومبرغ» إنه لا يستطيع أن يصرح بذلك علانية، لأن كلامه سيكون مسيئاً لكندا، ولن تكون قادرة على إبرام الصفقة.

وفي أعقاب نشر التصريحات «المسربة»، كتب ترامب على «تويتر»: «الآن تعرف كندا ــ على الأقل ــ موقفي».