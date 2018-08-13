شاهد.. بوريس جونسون يخرج على الصحافيين بأكواب الشاي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

خرج ‏وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، للصحافيين الذين ينتظرون خارج منزله للحصول على أي تصريح له عما اثاره عن البرقع، ولدى خروجه لهم قال جونسون للصحافيين "أنا اليوم في مهمة انسانية لأنكم طوال اليوم هنا وكنتم صبورين، ليس لدي ما اقوله إلا احضار الشاي لكم".

وفي وقت سابق تمسك جونسون بموقفه في تعليقاته التي كتبها بشأن ارتداء البرقع بين النساء المسلمات، على الرغم من مطالبة رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، ورئيسة الوزراء، تريزا ماي، له بالاعتذار عنها.

وكان جونسون وصف مرتديات البرقع ب"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

وبينما وبخته ‎تريزاماي بشدة، اتهم عضو مجلس اللوردات، أندرو كوبر، جونسون بـ «الخواء الأخلاقي» والشعبوية.