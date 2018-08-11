قائمة الصدر تتصدَّر نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بعد إعادة الفرز

المصدر: بغداد – أ.ف.ب

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، فوز تحالف الزعيم الديني مقتدى الصدر والشيوعيين، في الانتخابات التشريعية، بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قرّرتها المحكمة العليا في يونيو الماضي، بسبب الاشتباه في حصول تزوير.

وأكدت النتائج أن تحالف الصدر والشيوعيين جاء في الطليعة، بحصوله على 54 مقعداً، في أول انتخابات نظمت بعد الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتقررت إعادة فرز الأصوات، بسبب ثغرات في عمليات الفرز الإلكترونية وشبهات بالتلاعب، إلا أنها لم تؤدِّ إلى تغيير جذري في النتائج.

والتغيير الوحيد الذي طرأ بعد الفرز اليدوي، يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من «الحشد الشعبي»، والتي فازت بمقعد إضافي لتحتفظ بالمركز الثاني.