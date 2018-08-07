تدريبات مصرية «عابرة» مع فرنسا وبريطانيا بالبحرين الأحمر والمتوسط

المصدر: القاهرة - وكالات

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مع القوات البحرية البريطانية بنطاق البحر الأحمر، فيما شارك عدد من القطع البحرية المصرية في تدريب عابر مع القوات البحرية الفرنسية في نطاق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن التدريب مع الجانب البريطاني اشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، تضمنت التدريب على أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية في نطاق البحر الأحمر، لنقل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح البيان أن التدريب على مكافحة الألغام يُعد من التدريبات المعقدة التي تحتاج إلى خبرات ومهارات، لما للألغام البحرية من تأثير في حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما قامت القطع البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ تدريب بحري بالبحر المتوسط، تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها والتدريب على تشكيلات الإبحار وتنفيذ تمارين المواصلات نهاراً وليلاً.

وأكد البيان أن التدريبات تجري «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة».