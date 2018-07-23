ترامب: حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر» أمس، إنه يبدو أكثر فأكثر أن حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت للتجسس. وكتب ترامب التغريدة، بعد أن قال إن الوثائق المتعلقة بمستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيدج، أكدت بما لا يدع مجالاً كبيراً للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم.

ونشر مكتب التحقيقات الاتحادي السبت وثائق تتعلق بمراقبة بيدج في إطار تحقيق عما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات. ونفى بيدج كونه عميلاً للحكومة الروسية، ولم يوجه له اتهام بارتكاب أي جريمة. وانتقد ترامب أيضاً المرشحة الديمقراطية الرئاسية الخاسرة هيلاري كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وهي الهيئة التنفيذية للحزب.

وقال ترامب في تغريدة «يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس (مراقبة) بالمخالفة للقانون، من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون صاحبة الأساليب الملتوية ومصلحة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي». وأضاف «ينبغي للجمهوريين أن يكونوا حازمين الآن. احتيال غير مشروع!».

وفي إشارة إلى وثائق كارتر بيدج، قال ترامب «كالمعتاد يحجبون على نحو مثير للسخرية الكثير من المعلومات لكنها تؤكد بقليل من الشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم.. احتيال!».