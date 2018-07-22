السيسي : رصدنا 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر

المصدر: القاهرة - رويترز

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، من أن الدول العربية ومن بينها مصر تواجه خطر التفجير من الداخل نتيجة انتشار الشائعات الرامية إلى تقويض الاستقرار.

وقال السيسي، خلال حفل لتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، إن السلطات رصدت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر.

وقال السيسي "الخطر الحقيقي هو تفجير الدول من الداخل.. الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط. كل هذه الأمور تعمل بمنظومه رهيبة جدا الهدف منها تحريك الناس لتدمير بلدهم".

وأضاف "التدمير لبلادنا لن يكون غير من داخلنا. (لابد إن ننتبه تماما لما يحاك بنا".

وقال السيسي إنه يُقدر تحمل المصريين للمصاعب الاقتصادية لكن "أنا أقول إن الفرق كبير قوي بين التضحيات هذه. تضحيات الشعب في سبيل تجاوز المشكلة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي عانينا منها الكثير وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى.. فرق كبير جدا بين الاثنين.".