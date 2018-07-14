55 مصاباً.. بعد خروج قطار عن القضبان بمصر

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انقلاب ثلاث عربات من قطار، بمحطة المرازيق بالبدرشين، بمحافظة الجيزة. وأفاد بيان للهيئة بأن ثلاث عربات من قطار رقم 986 خط (القاهرة – قنا)، جنحت عند محطة المرازيق قرب مدينة البدرشين في الجيزة. وقال نائب محافظة الجيزة، اللواء أسامة شمعة، إن عدداً من عربات القطار خرجت عن القضبان.

وقال أحمد محيي، مساعد وزير الصحة المصري إن 55 شخصاً على الأقل أصيبوا، عندما خرج القطار عن القضبان.

وأضاف «لا توجد وفيات، ولا إصابات خطيرة».

وأمر النائب العام، نبيل صادق، بفتح تحقيق في الحادث.