حكومة كرواتيا تجتمع بزيّ «المنتخب»

المصدر: زغرب - وكالات

انتقلت حمّى كرة القدم التي تجتاح كرواتيا في الوقت الحالي إلى حكومتها، التي اجتمع أعضاؤها وهم يرتدون قميص المنتخب الوطني ذا اللونين الأحمر والأبيض، أمس، احتفالاً بفوز المنتخب على إنجلترا في الدور نصف النهائي لكأس العالم بروسيا. وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة: «ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي. هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير»، وفق ما نقلت «رويترز». وقالت صحيفة «جوتارنجي ليست» الكرواتية: «لم يسبق أن عقد اجتماع للوزراء بهذا الشكل من قبل».

وكان بلينكوفيتش قد حضر المباراة، كما سبق لرئيسة البلاد كوليندا غرابار - كيتاروفيتش حضور مباراة ربع النهائي أمام روسيا. وفازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 الأربعاء، لتصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، حيث ستواجه فرنسا في نهائي البطولة.

ويتوقع أن تحضر رئيسة كرواتيا المباراة النهائية بالزي الكرواتي، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.