مرسوم تركي بإقالة 18 ألف موظف رسمي

المصدر: أنقرة - وكالات

أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن، وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، أمس. ووردت أسماء 18 ألفاً و632 شخصاً، بينهم أكثر من 9000 موظف في الشرطة، و6000 عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم.

وأوردت وسائل الإعلام أن المرسوم يعد الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ، اليوم، وهي المفروضة في تركيا منذ عامين، بعد محاولة انقلاب يوليو 2016.

وتأتي هذه الإقالات قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة بالأغلبية في الجولة الأولى.