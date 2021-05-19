مستشفى كرى في مأرب يستقبل 97 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام

المصدر: الرياض ■ واس

قدّم مستشفى كرى العام في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ97 ألفاً و136 مستفيداً من المرضى والمصابين اليمنيين، خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح التقرير الدوري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 12 ألفاً و437 مراجعاً، فيما صُرفت الأدوية لـ8044 شخصاً، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 3379 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 5106 أشخاص، وقسم الأشعة 16 ألفاً و328 فرداً، وقسم المختبر 18 ألفاً و181 حالة، وقسم التنويم 2551 مريضاً، فيما أجريت 908 عمليات جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 30 ألفاً و202 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

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