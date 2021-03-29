المصدر: عن «العربية.نت»

بريطانيا تدعم السعودية ضد هجمات الحوثي



أكد السفير البريطاني في السعودية، نيل كرومبتون، أن بلاده تدرك أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية. وقال: «ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي».



كما شدد على أن مهاجمة منشآت النفط في السعودية تصعيد خطر.



وقال السفير البريطاني، في مقابلة مع صحيفة عكاظ، أمس: «نعرف أن هذه الأسلحة التي تساند الحوثيين تأتي من إيران، وهذا يعتبر تصعيداً خطراً من الحوثيين، ما يزيد من أهمية المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، التي رحبنا بها».



أهمية المبادرة السعودية



وأكد السفير البريطاني أهمية المبادرة السعودية، كونها تعكس موقف المملكة تجاه الأزمة اليمنية من الناحية السياسية والإنسانية

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