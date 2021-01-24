«المشتركة» تفشل تحركات حوثية في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفشلت القوات المشتركة تحركات حوثية في الحديدة، لاستحداث مواقع بالقرب من خطوط التماس في شارع الخمسين وشرق مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة مركز المحافظة، بعد رصدها لتحركات الحوثيين المعززين بمعدات ثقيلة، والقيام بأعمال حفر وبناء متارس في تلك المناطق، في إطار تصعيدها القتالي وخروقها اليومية للهدنة الأممية.

وفي حين تم رصد تسع طائرات استطلاع حوثية في سماء مناطق عدة جنوب الحديدة، واصلت الميليشيات قصفها واستهدافها لمناطق سكنية في مركز مدينة حيس، وأخرى في محيط الدريهمي، وأطراف مديرية التحيتا، وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وكلها مناطق تماس بين الجانبين.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في الحديدة وصول تعزيزات واليات قتالية تابعة لميليشيات الحوثي قادمة من محافظة ذمار، وتم نشرها في الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة، ما دفع العديد من الأسر إلى النزوح، خصوصاً من حي منظر في مديرية الحوك باتجاه مناطق آمنة، خوفاً من تسبب تلك التعزيزات في تبادل للقصف مع القوات المشتركة، إلى جانب إغلاق مناطقهم أمام تحركاتهم الاعتيادية، فضلاً عن نشر الألغام والعبوات الناسفة في محيط مساكنهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news