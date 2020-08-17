غريفيث يشيد بدعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في ديوان عام الوزارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، واطلع على إحاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار، وتطور مسار العملية السياسية.

وأشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء، أمس، بدعم الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة لإرساء أسس السلام والاستقرار في اليمن، معرباً عن تقديره للمتابعة الحثيثة للدولة، ومساندتها المستمرة في هذا الشأن.

بدوره، شكر قرقاش المبعوث الأممي على إحاطته، وأكد دعم الإمارات ومتابعتها للأوضاع، وحرصها على نجاح المساعي الحالية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وعبّر قرقاش عن بالغ التقدير للقيادة السعودية في هذا الملف المحوري، وثمّن الدور السعودي في مسعاه للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً بصفة خاصة إلى اتفاق الرياض، والتنفيذ الكامل لبنوده، بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات، من واقع دورها ضمن التحالف العربي، ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار، لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.

أنور قرقاش:

«الإمارات من واقع دورها ضمن التحالف ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف النار، لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر».

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