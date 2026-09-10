قرقاش: الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات، وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة.

وقال قرقاش في تدوينة على "إكس": "العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات، ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات".

وأضاف قرقاش: "الغموض ليس سياسة والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات.. وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة".