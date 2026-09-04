قرقاش: نفخر بريادة الإمارات عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

عبّر المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين.

وقال قرقاش في حسابه على "إكس": "نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالمياً في المهارات الرقمية وتبنّي الذكاء الاصطناعي".

وتابع قرقاش قائلاً: "قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها".