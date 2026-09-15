قرقاش يبحث مع مساعد رئيس أذربيجان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة حكمت حاجييف.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة التشين باغيروف.