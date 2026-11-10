أنور قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تمضي بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار وتعظيم الإنجاز

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار وتعظيم الإنجاز وبناء جسور التعاون الحضاري مع مختلف الدول والشعوب، مشدداً على أن نهج الدولة، وبرغم كل الأزمات التي يمر بها العالم، يظل راسخاً وواضحاً وقائمًا على الاتزان وتغليب الحوار والحلول السياسية، ومستنداً إلى رصيد من الإنجاز يمثل أبلغ رسائل الدولة إلى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية له بعنوان "الإمارات أمام مشهد جديد.. ماذا تغيّر وما القادم؟"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وقال: "في بيئة إقليمية وعالمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات، وتختلط فيها الحقائق بالتضليل، تواصل الإمارات نهجها في الإنجاز بثبات، انطلاقا من إيمان قيادتها الرشيدة بأن مكانة الدول تُبنى بما تنجزه لشعوبها".

وأضاف الدكتور أنور قرقاش: "إن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات الحكمة والعقلانية، ونهج دولة الإمارات يظل راسخًا يقوم على الاتزان وتغليب الحوار والحلول السياسية لمختلف الأزمات، والبحث عن التقاربات، وبناء جسور التعاون والشراكات التي تخدم التقدم الإنساني".

وقدم قرقاش نموذجاً ملهماً لرؤية الإمارات ونهجها، من خلال ما حققته من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتي جاءت ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل، إضافة إلى ما تنجزه الدولة من مشاريع استراتيجية كبرى، وفي مقدمتها قطار الاتحاد، والتي تجسّد إرادة وطنية صلبة تنشغل بالعمل للحاضر والمستقبل، ولا تتوقف أمام أي تحديات، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات من شأنها أن ترسّخ موقع الدولة على كل المستويات، خصوصاً مكانتها كمركز لوجستي في المنطقة، كما توسّع خياراتها الاستراتيجية وتدعم مضيها في خططها التنموية بثبات وثقة.

وأكد الدكتور أنور قرقاش أن سياسة دولة الإمارات تقوم على ركيزتين متلازمتين هما الردع والدبلوماسية. وقال: "لا يستقيم أحدهما دون الآخر. فالردع يعزّز مصداقية الدبلوماسية، والدبلوماسية تنجح حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، وهذا هو السبيل الأمثل إلى أمن إقليمي مستقر ومستدام".

ولفت إلى أن الدبلوماسية الإماراتية، جسّدت حضوراً نشطاً وشاملاً عبر مئات الاجتماعات واللقاءات التي وسّعت شراكات الدولة مع العالم، مستندةً إلى رصيد راسخ من المصداقية والثقة.

واستشهد بالتوجه الإماراتي نحو القارة الأفريقية بوصفه قصة نجاح لسياسة تنوّع الشراكات وتبني جسور مباشرة مع عالم متغيّر. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين الدولة والقارة 107 مليارات دولار، فيما تقترب الاستثمارات الإماراتية فيها من 150 مليار دولار.

وحول رؤية الإمارات للتعاون الخليجي، قال إن العدوان على دول الخليج العربي انطلق من تقدير خاطئ لدى المعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعت دول المنطقة إلى تجنّبها. وأضاف: "بات واضحاً أننا جميعاً مستهدفون، وأن أمن دول الخليج كافة لا يتجزأ، وهذا يحتّم علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وخصوصاً في دعم منظومة الأمن الجماعي التي تعتبر مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل".

وفي قراءته للأزمات التي تمر بها الكثير من دول المنطقة، أكد الدكتور أنور قرقاش أن المرحلة تتطلب المرونة والعقلانية بعيداً عن منطق التصعيد. ونبّه إلى أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة مواجهات مطوّلة، فالتجارب أثبتت أن الحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن المستقبل لا تصنعه البنادق".

وشدد على أن صراع المنطقة مع التطرف مستمر، مشيراً إلى موقف الإمارات المبكر والحازم في عدم التسامح مع التطرف والتهاون مع خطابه، لأن الأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف.

وفي ختام الجلسة، أكد أن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ستواصل مسارها بثقة، فتوسّع شراكاتها وتنوّعها، وتستثمر في التقنيات المتقدمة والبنية التحتية، وتعزز حضورها الدولي بدبلوماسية فاعلة. وقال: "ستبقى الإمارات منارةً للتسامح، وحصنًا في مواجهة التطرف والإرهاب، وقوةً تصنع التغيير الإيجابي في المنطقة".