إصابات «كورونا» ترتفع إلى 354 حالة في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

ارتفع عدد الإصابات بوباء كورونا في اليمن إلى 354 حالة، بعد تسجيل 31 حالة إصابة جديدة في خمس محافظات يمنية.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن على «تويتر»، أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة في تعز، منها حالتا وفاة، وثماني حالات إصابة في حضرموت، وأربع في الضالع بينها حالة وفاة، وثلاث حالات في عدن، وحالتان في لحج بينها حالة وفاة، ليرتفع عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن منذ أبريل الماضي إلى 354 حالة، بينها 84 وفاة و14 حالة تعافٍ.

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