21 حالة إصابة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كورونا» في اليمن، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا منها حالة في حضرموت وثماني حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 21 حالة فضلاً عن تسجيل 3 حالات وفاة.

ودعا وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، إلى فرض حظر التجول في عدن لمدة أسبوعين، لكي تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بفيروس كورونا.

وطالب وزير الصحة العاملين في القطاع الصحي في المحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك، مشيراً إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.

من جانبها، أعلنت ميليشيات الحوثي عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لمهاجر صومالي، قالت الميليشيات إنه تم التأكد من إصابته بالوباء بعد وفاته في أحد فنادق مدينة صنعاء، وقامت الميليشيات أول من أمس بإغلاق 10 أحياء بالعاصمة يعتقد بتفشي الفيروس فيها.

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