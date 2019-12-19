1222يمنياً اختطفهم الحوثيون منذ «استوكهولم»

المصدر: صنعاء - وكالات

أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اختطفت أكثر من 1222 مدنياً منذ توقيع اتفاق استوكهولم، قبل عام.

وقالت الرابطة المعنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في بيان صحافي: «مرَّ عام على اتفاق استوكهولم الذي تضمن تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والذي تمّ تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن».

وأضاف البيان: «رصدت الرابطة من بعد اتفاق استوكهولم انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الاختطاف والاعتقال التعسفي لدى ميليشيات الحوثي المسلحة، حيث تعرض 1222 مدنياً للاختطاف، وتعرض 104 مختطفين للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الاحتجاز 24 مختطفاً بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية».

وطالبت الرابطة بإيقاف الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تجاه المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً؛ للضغط والابتزاز والمقايضة، وعلى رأس هذه الإجراءات المحاكمات والإعدامات.

ودعت الرابطة مجلس الأمن إلى إلزام الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديها، وأن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات ومن أصدروا تلك الأوامر.