«الأغذية العالمي»: تراجع مستوى انعدام أمن الغذاء باليمن

المصدر: عدن - وكالات

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، عن تراجع مستويات انعدام الأمن الغذائي في 29 مديرية باليمن، بعد أن كانت مصنفة ضمن الأشد تضرراً جراء الجوع، من أصل 45 مديرية.

وأفاد البرنامج الأممي، في بيان نشره على موقع مكتبه في اليمن، بأنه عمل على زيادة أعداد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في اليمن، من ثمانية ملايين مستفيد مطلع عام 2019، إلى نحو 12 مليون مستفيد في الوقت الحالي. ولفت إلى أن التوسع الكبير في المساعدات الإنسانية، التي يقدمها البرنامج، أسهم في تخفيف وطأة المعاناة الكبيرة التي يشهدها اليمن، وتفادي المجاعة حتى الآن.

وأضاف أنه «لايزال ما يزيد على 11 مليون شخص في اليمن يكافحون بشكل يومي، من أجل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وفقاً لأحدث بيانات برنامج الأغذية العالمي الخاصة برصد الأمن الغذائي».

وقال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، لوران بوكيرا، بحسب البيان ذاته، إن «المساعدات التي يقدمها البرنامج أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لايزالون عرضةً للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن». وأضاف «اليمن بحاجة إلى السلام.. سلام دائم يُمكن البلاد من إعادة الإعمار».