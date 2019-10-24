الميليشيات تصادر المواد الغذائية من محالّ صنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أقدمت أمس على مصادرة المواد الغذائية من المحال التجارية في المدينة الخاضعة لسيطرتهم منذ اجتياحها في سبتمبر 2014 وانقلابهم على الشرعية.

وقالت المصادر لـ«الإمارات اليوم» إن مسلحي الميليشيات نفذوا حملات واسعة على المحال التجارية في المدينة، وقاموا بمصادرة المواد الغذائية تحت مزاعم مقاطعة البضائع الأميركية والمساعدات الدولية التي قامت في وقت سابق ببيع الكثير منها في الأسواق بعد نهبها.

وأضافت أن الميليشيات صادرت تلك المواد التي شملت أنواعاً من الحليب والعصائر والبسكويت والمأكولات الخفيفة بمزاعم إتلافها، لكنها رفضت السماح للتجار بحضور عملية الإتلاف.

وأشارت إلى أن الميليشيات اعتدت على بعض ملاك المحال بعد رفضهم السماح للميليشيات بمصادرة تلك المواد الغذائية، مضيفة أن معظم المواد الغذائية المصادرة ليست أميركية الصنع ولا علاقة لها بالمساعدات الإغاثية. وأكدت المصادر أن تعسفات الميليشيات أثارت حالة من الاستياء والاستهجان في الأوساط المحلية والمواطنين اليمنيين الذين فوجئوا بأن معظم محال البيع أضحت شبه فارغة من المواد الغذائية.