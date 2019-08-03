قرقاش: اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مقال الأخ عبدالرحمن الراشد (أمس) في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي، ولن ينجحوا في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت، والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها، بدلاً من تعميقها».

وأضاف، في تغريدة أخرى، أن «إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني».

وختم قرقاش تغريداته، قائلاً: «وأعود إلى طرح الأخ عبدالرحمن بأن أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة».