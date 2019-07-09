5.59 مليارات دولار.. مساعدات إماراتية لليمن في 4 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقريراً حول المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى اليمن، خلال الفترة من أبريل 2015، إلى يونيو 2019، والتي بلغت قيمتها 5.59 مليارات دولار أميركي.

وبحسب الإحصاءات، بلغت نسبة المساعدات التنموية 66%، والإنسانية 34%، وشملت المساعدات مجالات دعم البرامج العامة بنسبة 53%، والمساعدات السلعية بنسبة 15%، والصحة بنسبة 11%، وتوليد الطاقة وإمدادها 9%، والحكومة والمجتمع المدني 4%، والنقل والتخزين 3%، والخدمات الاجتماعية 3%، وقطاعات أخرى 4%.

واستفاد 17.2 مليون يمني من المساعدات الإماراتية الممنوحة لليمن، ومن بين المستفيدين 11.2 مليون طفل، و3.3 ملايين امرأة، وتلقى 13 مليون يمني تحصينات من الأمراض، وحصل 16.3 مليوناً على مساعدات غذائية، وثمانية ملايين حصلوا على مساعدات في حالات الطوارئ، و11.4 مليوناً تلقوا رعاية صحية، وحصل 14.8 مليوناً على استشارات طبية، و1.8 مليون صبي وفتاة تلقوا خدمات تعليمية، واستفاد 1.2 مليون يمني من خدمات الحماية، كما تم تجديد ثلاثة مطارات وإعادة تأهيلها في كلٍّ من عدن والريان وسقطرى، وتجديد ثلاثة موانئ بحرية، وإعادة تأهيلها في عدن والمكلا وسقطرى.

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