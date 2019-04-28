عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع «الرباعية» حول اليمن

المصدر: لندن - وام

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن، الذي عقد في لندن، كما شارك في الاجتماع إلى جانب سموه وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ووزير دولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل بن أحمد الجبير، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد.

وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء خارجية المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية والقائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بياناً مشتركاً، أكدت فيه دول الرباعية التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في استوكهولم في ديسمبر 2018.

وأكد الوزراء أن إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار التي تصنعها إيران، وتسهّل استخدامها على البلدان المجاورة، يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية وحلفاؤها، كما أعربوا عن توقعهم بأن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاقية الحديدة على الفور.

وتطلعت دول الرباعية إلى أن يقوم مجلس الأمن بمراجعة التقدم المحرز في هذه الاتفاقية عند الاجتماع المقبل في 15 مايو، مع توقع أن تكون قيد التنفيذ في تلك المرحلة.

وأشار ممثلو دول الرباعية إلى أن تنفيذ اتفاقية الحديدة لن يكون له تأثير إيجابي فوري ومهم في حياة الشعب اليمني فحسب، بل كان خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة دائمة في البلاد.

وفي هذا الصدد، كررت دول الرباعية دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي سيتيح الفرصة للبدء في عملية سياسية شاملة وجامعة ودائمة بما يتماشى مع تفويضه.

بيان الرباعية أكد أن إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، التي تصنعها إيران، وتسهّل استخدامها على البلدان المجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي، ويطيل أمد النزاع.