الحكومة اليمنية تبحث إقرار آلية لأسعار السلع وتوفير الغذاء

المصدر: عدن - سبأنت

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي والتجار، للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع، وإيصال الغذاء لكل المواطنين اليمنيين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاء ضم محافظ البنك المركزي حافظ معياد، وعدداً من المسؤولين الآخرين، وقال عبدالملك إن «الحكومة تتقبل بصدر رحب مقترحات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي اليمني، وتقدر الضغوط التي تواجه التجار، والظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة الصعوبات كافة، والتغلب عليها».

أضاف: «يجب أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول القابلة للتطبيق، وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين التجار كافة، باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار».

من جانبه، شدّد محافظ البنك المركزي اليمني، على ضرورة تعاون الجميع وتغليب المصلحة العامة، مؤكداً اهتمام البنك بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على تعافي الاقتصاد، واستقرار أسعار السلع، وصرف العملات.