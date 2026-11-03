«جي بي مورغان» يعتزم افتتاح فرع جديد في «دبي المالي العالمي»

أعلن بنك «جي بي مورغان» الخاص «J.P. Morgan Private Bank»، أمس، اعتزامه افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز خدماته للعملاء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيخضع الفرع الجديد لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وسيوفر منصة مخصصة للبنك في المركز، تتيح له تقديم خدماته للعملاء في الدولة والمنطقة، وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

ويمتد حضور «جي بي مورغان» في دولة الإمارات لأكثر من خمسة عقود، فيما يتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار منذ 20 عاماً، كما وسّع البنك نطاق أنشطته أخيراً، بعد حصوله على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «توسع البنك يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثروات الخاصة، ويعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في المركز».

وأضاف أن اختيار مؤسسة بحجم «جي بي مورغان» لتعزيز حضورها في الدولة يعكس قوة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وعلاقاتها الدولية، وقدرتها على ربط المؤسسات العالمية بالفرص المتاحة في المنطقة.

وفي إطار الاستعداد للحصول على الترخيص، ضاعف البنك حجم فريق عمله في دبي بأكثر من ثلاث مرات خلال الـ12 شهراً الماضية، بهدف استقطاب الكفاءات وتوفير القدرات اللازمة لتوسيع عملياته، ويقود الفريق كل من رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، سليم الجن، والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، كريم رقيق.

وقال الجن إن «البنك عمل خلال العام الماضي على استقطاب كفاءات في المنطقة»، مؤكداً أن وجود البنك في الإمارات، وانطلاق عملياته من مركز دبي المالي العالمي بفريق لديه خبرة في السوق المحلية، يمثلان أهمية كبيرة.