«أبوظبي الأول» ينضمّ إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق

أعلن بنك أبوظبي الأول انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، ليصبح بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوقع على هذه المبادئ، وحدّد البنك هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم، خلال الفترة من 2026 إلى 2035.

وأفاد البنك بأن المبلغ الذي خصّصه للتمويل الأزرق، سيسهم في دعم تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه ومشاريع الاقتصاد الأزرق، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات والمنطقة يحدد هدفاً مخصصاً للتمويل المرتبط بالمياه.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «انطلاقاً من ريادة (أبوظبي الأول) كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعهده بتخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، فإنه يترجم هذه الأولوية إلى خطوات عملية واسعة الأثر».

وأضافت: «تستند هذه المبادرة إلى خبرة البنك الراسخة وسجله الحافل في مجال التمويل المرتبط بالمياه، ما يدعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في مجال الحلول التمويلية المرتبطة بأمن المياه، ويرسّخ مكانة البنك الريادية في التمويل المستدام، ويسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وانسجاماً مع الطبيعة في المنطقة».

وأوضح البنك أن تخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق يندرج ضمن تعهد «أبوظبي الأول» القائم بتوفير 500 مليار درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، إذ يُحتسب هذا المبلغ جزءاً من التعهد الإجمالي وليس هدفاً إضافياً منفصلاً، كما تعكس هذه الخطوة رؤية البنك طويلة الأمد لمواصلة دعم التمويل المستدام لما بعد عام 2030.

يشار إلى أنه حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.