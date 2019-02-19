«الهلال» تفتتح مركزاً صحياً بالساحل الغربي يخدم 5000 يمني

المصدر: عدن - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركزاً صحياً في منطقة الزهاري، التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن، بعد أن أعادت ترميمه وتزويده بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك منظومة طاقة شمسية متكاملة، ليخدم نحو 5000 مواطن يمني، كما واصلت الهيئة تنفيذ مشروع «سقيا ماء» في ريف تعز، لتلبية احتياجات 20 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إنها تولي قطاع الصحة في جميع مدن وقرى ومناطق الساحل اليمني اهتماماً كبيراً، نظراً لانعكاساته الإيجابية في تحسين وتوفير الخدمات العلاجية المجانية، مشيرة إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن المشروعات التي نفذتها وتنفذها في مختلف القطاعات على امتداد الساحل الغربي.

من جهتها، أوضحت مديرة المركز الصحي بالزهاري، الدكتورة رقية خدام عبده، أن المركز سيقدم خدماته الصحية لسكان مناطق «الزهاري، ودار الشجاع، والشاذلية، والرويس، ووادي الملك، والحسحس، والرمة، والعكش، والمبعوث، والكدمة»، مشيرة إلى أن المركز يستقبل يومياً 140 حالة.

في سياق متصل، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع «سقيا ماء» بقرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز في اليمن، لتلبية احتياجات 20 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب، لمدة شهرين متواصلين.

ويستهدف المشروع مد قرى «الدوم والمناخ والذنيب وشرار وعقف» بالمياه، من خلال ثلاث آليات نقل مخصصة لهذا الغرض والتي تقطع مسافة 60 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، انطلاقاً من منطقة الأخمور في اتجاه قرى بني يوسف، مارة بطرق وعرة وجبلية من أجل الوصول إلى المستفيدين.

وقال مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، إن مشروع «سقيا ماء» يأتي ضمن سلسلة المشروعات الإنسانية والخدمية التي تنفذها الهيئة بمحافظة تعز في إطار «عام التسامح 2019».