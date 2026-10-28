إنجاز 40% من استبدال وحدات الإضاءة التقليدية بأخرى صديقة للبيئة في المترو

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 40% من مشروع تحديث أنظمة الإضاءة في محطات ومرافق مترو دبي، إذ استعاضت عن 17 ألفاً و880 وحدة تقليدية من أصل 44 ألفاً و700، بوحدات موفّرة للطاقة بتقنية (LED)، ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة الطاقة، وتطوير البنية التحتية لمترو دبي وفق أفضل الممارسات التشغيلية المستدامة، وبالتالي الحدّ من الأثر البيئي، وتعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي. وتنفّذ الهيئة المشروع بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، وتضمّنت المرحلتان الأولى والثانية تركيب وحدات إضاءة موفّرة للطاقة في جسور المشاة ومناطق الركاب والتشغيل بمحطات الخطين الأحمر والأخضر، وتتواصل أعمال المرحلة الثالثة لتحديث الإضاءة في المرافق المتبقية، وتشمل مواقف السيارات والأنفاق والمباني الملحقة ومحطات توزيع الطاقة، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وعند اكتمال المشروع في عام 2027، يُتوقع أن يتراجع استهلاك الكهرباء بأكثر من 14 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً.