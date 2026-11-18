كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن العمل على تنفيذ 67 مشروعاً للبحث والتطوير، ضمن استراتيجية البحث والتطوير والابتكار، التي تمتد حتى عام 2030، وتتضمن 13 هدفاً و11 مبادرة، للارتقاء بمنظومة التنقل بإمارة دبي، ورفع معايير جودة الحياة، وتحسين السلامة ومرونة البنية التحتية للنقل وأجهزة التحكم بالحركة المرورية.

وأوضحت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم» خلال مشاركتها في «أسبوع دبي للمستقبل»، أن من أبرز المشاريع الجديدة بحثاً لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستخدام توربينات، وتجارب لتوليد الطاقة من اهتزازات قضبان المترو، وحلولاً لتبريد مسارات المشاة والحد من تأثير الحرارة، إلى جانب دراسة استخدام بيانات توصيل الطعام في تخطيط النقل، واختبار علامات أرضية مضيئة للطرق، وتطوير أنظمة شحن لاسلكي للحافلات الكهربائية.

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المهندسة منى العصيمي، إن الهيئة تستعرض خلال «أسبوع دبي للمستقبل» استراتيجية البحث والتطوير والابتكار التي أطلقتها أخيراً وتمتد حتى عام 2030، موضحة أنها ترتكز على أربعة محاور رئيسة، تشمل السلامة، والتقنيات المستقبلية للتنقل السهل، والاستدامة، والتميز التشغيلي.

وأضافت أن الاستراتيجية تشمل 13 هدفاً و67 مشروعاً و11 مبادرة، مشيرة إلى أن من أبرز الأبحاث التي تعمل عليها الهيئة حالياً مشروع «Vortex Clean Energy»، بالتعاون مع «Future Solution»، وبمشاركة إحدى الجامعات الألمانية وجامعات محلية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستخدام توربين، مع إمكانية أن تصل الطاقة المولدة إلى 25 ميغاواط، على أن يتم استخدام الطاقة المستخلصة في تشغيل أجهزة تحتاج إلى مستويات منخفضة من الطاقة ضمن حرم الطريق، مثل الإشارات المرورية وأعمدة الإنارة وغيرها من التجهيزات.

وأفادت بأن الهيئة ستبدأ إجراءات الاختبارات الخاصة بالمشروع من نهاية ديسمبر المقبل، وتستمر حتى منتصف عام 2027، على أن يتم تقييم نتائج التجربة بعد ذلك، وبحث إمكانية تطوير المشروع والتوسع في استخدامه داخل إمارة دبي في حال أثبتت الاختبارات نجاحه.

وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة تعمل كذلك على حلول لتبريد مسارات المشاة، من خلال مشروع يستخدم نظاماً هجيناً يجمع بين الألواح الشمسية وتقنيات تبريد الأرصفة، بهدف حصاد الطاقة والمساهمة في الحد من تأثير الحرارة على مسارات الطرق والمشاة، موضحة أن منطقة الخوانيج اختيرت مبدئياً لتطبيق التجربة، التي تشمل ثلاث محطات.

وقالت إن الهدف من التجارب هو اختبار حلول التبريد، والاستفادة من الطاقة الناتجة عنها، مع إمكانية استخدام الطاقة التي يتم توليدها مستقبلاً في تشغيل تجهيزات مختلفة ضمن حرم الطريق، مثل أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية وغيرها.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن مبادرات البحث والتطوير المرتبطة بالاستدامة، بحيث يتم اختبار مواد وحلول يمكن أن تجعل مسارات المشاة أكثر ملاءمة للظروف المناخية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من الطاقة التي يمكن توليدها.

وكشفت العصيمي عن بحث آخر تعمل عليه الهيئة لتوليد الطاقة من الاهتزازات الناتجة عن حركة قطارات المترو، من خلال تركيب أجهزة على قضبان المترو تلتقط الاهتزازات الناتجة عن مرور القطار وتحولها إلى طاقة.

وأوضحت أن الفكرة تقوم على استعادة الطاقة الناتجة عن الاهتزازات وإدخالها مجدداً إلى شبكة الطاقة للاستفادة منها، بما يتيح تحويل حركة القطارات نفسها إلى مصدر إضافي للطاقة. ويتطابق هذا البحث مع أحد المشاريع المعروضة ضمن خريطة مشاريع البحث والتطوير في «أسبوع دبي للمستقبل»، والمتعلق بتطوير نظام كهرضغطي قادر على تحويل اهتزازات المترو إلى طاقة لتشغيل أنظمة الاستشعار والمراقبة.

وقالت العصيمي إن الهيئة تعمل كذلك مع جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وأكاديمية ربدان على مشروع يستهدف اختيار أفضل مسارات المشاة المظللة المؤدية إلى محطات المترو.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على المحاكاة وحلول تقنية مختلفة لتحديد المسارات الأكثر ملاءمة للمشاة، بما يجعل رحلة الوصول من وإلى محطات المترو أكثر راحة، خصوصاً في ظل الظروف المناخية في دبي.

ولفتت إلى أن الهيئة تعمل مع جامعة خليفة على مشروع آخر لتحليل البيانات المرتبطة بعمليات توصيل الطعام، بهدف دراسة أنماط الاستهلاك والمسافات والاستخدامات وأنماط الرحلات.

وأكدت أن هذه البيانات لا تقتصر فائدتها على الجانب التجاري، وإنما يمكن أن تساعد الهيئة في تخطيط منظومة النقل، من خلال فهم أنماط الحركة والمسافات وتفاصيل الرحلات، والاستفادة منها في تطوير خطط النقل والخدمات المستقبلية، وأفادت العصيمي بأن الهيئة تعمل كذلك، بالتعاون مع جامعة ولونغونغ في دبي، على بحث لتطوير علامات أرضية مضيئة للطرق، يمكن استخدامها مستقبلاً في بعض الشوارع الخارجية أو المواقع التي تكون فيها مستويات الإنارة أقل.

وأشارت العصيمي إلى مشروع آخر لتطوير أنظمة الشحن اللاسلكي للحافلات العامة، مؤكدة أن المشروع يرتبط بتوجه الهيئة نحو التحول إلى وسائل نقل عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.

وأوضحت أن التحول إلى المركبات الكهربائية يتطلب تطوير حلول شحن تتيح تشغيل الحافلات على مسافات أطول، من دون أن تكون محددة بمسافة معينة أو تضطر إلى العودة إلى المستودعات لإعادة الشحن.

وقالت إن فكرة المشروع تقوم على تركيب نظام شحن أسفل سطح الطريق، بحيث تتوقف الحافلة فوق نقطة الشحن ويتم شحنها لاسلكياً أثناء وجودها في المحطة.

وأشارت إلى أن الهيئة سبق أن أجرت تجارب مع عدد من الشركات في هذا المجال، فيما يمثل المشروع الجديد، بالتعاون مع الجامعة، تجربة أخرى ستنفذ خارجياً في إحدى محطات الحافلات، بهدف اختبار التقنية في بيئة تشغيل فعلية.

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه الهيئة إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار، وتحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للاختبار والتطبيق، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ورفع كفاءتها والاستعداد لاحتياجات التنقل المستقبلية في دبي.