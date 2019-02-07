إشادة بدور الإمارات في ذكرى تحرير المخاء من ميليشيات الحوثي

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أشادت السلطة المحلية في مديرية المخاء، التابعة لمحافظة تعز اليمنية، بأدوار دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية وإعمار وتطبيع الحياة في المديرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته السلطة المحلية في المخاء، أول من أمس، بالذكرى الثانية لتحريرها من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال مدير عام مديرية المخاء، سلطان عبدالله حمود، في المؤتمر، إن المديرية شهدت منذ تحريرها العديد من الإنجازات التنموية والخدمية والأمنية، كما شهدت تحسناً أمنياً ملحوظاً أدى إلى انخفاض نسبة الجريمة، والحد من البناء والبسط العشوائي، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، وانتزاع أكثر من 15 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي إبّان سيطرتها على المديرية في الطرقات الرئيسة والفرعية.

ولفت مدير عام المخاء إلى الدور الإنساني الكبير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إغاثة سكان المدينة، وتوفير المساعدات الغذائية والإيوائية عقب أيام من تحرير المدينة من الميليشيات الإيرانية، منوهاً بالمشروعات التنموية التي شهدتها المديرية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والشباب والرياضة والإسكان، والتي نفذتها الهيئة.

وعقب تحرير المدينة من مسلّحي الميليشيات، تكفلت هيئة الهلال الأحمر بإعادة تأهيل مستشفى المخاء العام وسكن الأطباء ومبنى الأمومة والطفولة في مدينة المخاء الساحلية، وقدمت مساعدات طبية تضمنت أدوية ومعدات إلى مستشفى المخاء تضمنت أدوية خاصة بالأطفال والمواليد، وأخرى غذائية، إضافة إلى معدات خاصة بإجراء الفحوص والمعاينة للحوامل، ومواد إسعافية.

كما قامت الهيئة بإعادة تأهيل وصيانة العديد من المدارس، وإعادة تأهيل محطة كهرباء المخاء ورفع قدرتها التوليدية إلى 120 ميغاواط، وأسهمت في إعادة صيانة شبكة المياه في مدينة المخاء الساحلية.

كما تكفلت الهيئة ببناء 17 مسكناً في مدينة المخاء، كمرحلة أولى لمصلحة المتضررين من الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، وسلّمت منتصف العام الماضي المستفيدين مفاتيح منازلهم، بعد تأثيثها بشكل كامل.

كما نفذت العديد من الفعاليات الترفيهية والشبابية لسكان المدينة خلال المناسبات الدينية والوطنية، وأقامت كرنفالاً رياضياً وسياحياً، إلى جانب إقامة عرس جماعي لـ200 شاب وفتاة من أبناء المديرية.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، عبّر مدير عام مديرية المخاء، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدّمته من دعم ومساندة في مختلف المجالات بالمدينة، وجهودها في تعزيز أمن واستقرار المدينة، وإزالة الآثار التي خلّفتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.