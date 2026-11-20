استعرضت بلدية دبي، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، تجربة تفاعلية رسمت من خلالها ملامح الحياة في دبي عام 2040، عبر تصور مستقبلي قدمه ستة من موظفي البلدية بقطاعات مختلفة، واستعرضوا خلاله كيف ستتغير الخدمات البلدية ومفاهيم الحياة اليومية في المدينة، إلى الحد الذي ستختفي معه كلمات اعتاد السكان استخدامها، وتحل محلها مفردات جديدة تعكس طبيعة الحياة في المستقبل.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، على هامش جلسة بعنوان «المدينة التي لا تنام»، أن التجربة تجسّد ملامح هذا التحول، إذ ستختفي كلمات «القمامة» و«ساعات الزيارة» و«المعاملة» و«احذر» و«العطل» و«المتفرج» من قاموس المدينة في عام 2040، لتحل محلها كلمات «هدية» و«الضيافة» و«حلم» و«طمأنينة» و«توأم» و«بصمة»، في تصور يعكس تحول النفايات إلى موارد يعاد استخدامها، ليصبح كل فرد في دبي شريكاً في صناعة مستقبل الإمارة وترك بصمته فيها.

وقال مدير عام بلدية دبي، مروان بن غليطة، إن مفهوم «المدينة التي لا تنام» لا يقتصر على حيوية دبي وحركة الحياة فيها على مدار الساعة، بل يعكس جهود فرق العمل التي تواصل العمل خلف الكواليس، لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق والخدمات، حتى يجد السكان والزوار المدينة مستعدة لاستخدامهم في أي وقت.وأوضح أن العمل البلدي في المستقبل لن يقتصر على التعامل مع المشكلات بعد وقوعها، وإنما سينتقل إلى مرحلة استشراف الاحتياجات، وتحليل البيانات، واستشعار التحديات قبل ظهورها، والعمل على إيجاد الحلول بصورة استباقية، بما يضمن استمرار الخدمات والمرافق بكفاءة وجاهزية، لافتاً إلى أن قوة المدن المستقبلية تكمن في قدرتها على توظيف التكنولوجيا، والتفكير في احتياجات الأجيال الجديدة، التي قد تختلف عن احتياجات الأجيال الحالية، وقال: «إن بلدية دبي ودعت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نحو 45 خدمة وإجراءً، بعد تحليل بيانات استخدامها والتأكد من عدم وجود طلب فعلي عليها»، موضحاً أن «الخدمات التي لم تعد تلبي احتياجات المجتمع خرجت من قاموس الخدمات البلدية، في خطوة تعكس أهمية إعادة التفكير في الإجراءات والخدمات بدلاً من الاستمرار في تقديمها لمجرد الاعتياد عليها، وانتقلت التجربة بالجمهور إلى عام 2040، عبر ست محطات زمنية، بدأت عند الساعة الثالثة فجراً، وانتهت عند الثامنة والنصف مساءً، قدم خلالها ستة شباب من قطاعات بلدية دبي ومؤسساتها تصوراً لمدينة تتغير فيها مفاهيم الحياة والخدمات، ففي الساعة الثالثة فجراً، قدمت المحطة الأولى تصوراً لمستقبل إدارة النفايات، حيث لن يكون هناك مكان لمفهوم (القمامة)، لتحل محله كلمة (هدية)، ضمن منظومة للاقتصاد الدائري، بحيث تحوّل المدينة مواردها إلى قيمة جديدة تعود بالنفع على المجتمع، وانتقلت التجربة عند الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى المرافق والمساحات العامة، التي ستتحول إلى أماكن تستقبل السكان والزوار باعتبارهم ضيوفاً في بيتهم، إذ ستختفي عبارة (ساعات الزيارة)، وتحل محلها كلمة (الضيافة)، في تصور لمدينة تتاح مرافقها ومساحاتها للجميع، وتوفر بيئة ترحّب بمختلف الأجيال، وتجمعهم لصناعة الذكريات وممارسة أنشطتهم اليومية، من دون التقيد بمفهوم الزيارة التقليدي».

وأضاف: «تناولت المحطة الثالثة، في الساعة 10 صباحاً، مستقبل المباني والمساكن، حيث ستختفي كلمة (المعاملة)، وتحل محلها كلمة (حلم)، في إشارة إلى تحول تجربة بناء المنزل من سلسلة معاملات وإجراءات إلى رحلة رقمية تتيح للإنسان رسم منزله وتصميمه ومشاهدة تطوره ونموه أمامه، مع إمكانية تطوير المباني وتوارثها من جيل إلى آخر، وركزت المحطة الرابعة في الساعة الواحدة ظهراً على مستقبل سلامة الغذاء وجودة الحياة، حيث ستختفي كلمة (احذر)، لتحل محلها كلمة (طمأنينة)، في إشارة إلى مدينة توفر لسكانها شعوراً دائماً بالأمان، من خلال مراقبة سلامة الغذاء ونظافة الأماكن العامة، وتتبع رحلة المنتجات الغذائية من المزرعة إلى المائدة، والتعامل مع أي مشكلة قبل أن تظهر آثارها».

وتابع: «استعرضت المحطة الخامسة، في الساعة الرابعة والنصف عصراً، مفهوم (التوأم الرقمي)، حيث ستختفي كلمة (العطل)، وتحل محلها كلمة (توأم)، في إشارة إلى مدينة تمتلك نسخاً رقمية تحاكي مرافقها وأنظمتها، وتتيح اختبار الحلول والتدرب على التعامل مع التحديات قبل حدوثها على أرض الواقع، بما يساعد على اكتشاف المشكلات المحتملة والاستعداد لها، ورفع كفاءة الخدمات واستمراريتها، أما المحطة السادسة، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، فقد تناولت دور المجتمع في صناعة مستقبل المدينة، حيث ستختفي كلمة (المتفرج)، وتحل محلها كلمة (بصمة)، تأكيداً على أن بناء دبي المستقبل ليس مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة لكل فرد في المجتمع، وأن لكل إنسان دوراً في رسم ملامح المدينة، من خلال أفكاره ومشاركته وإسهاماته التي تترك أثراً في مستقبلها».

وأضاف: «اختتمت التجربة بالتأكيد أن دبي في عام 2040 لن تكون مجرد مدينة تتطور مبانيها وشوارعها ومرافقها، بل مجتمع يتغير فيه دور الإنسان من مجرد مستفيد من الخدمات إلى شريك في تصميمها وصناعة مستقبلها، في ظل منظومة تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا لتوفير حياة أكثر سهولة وجودة واستدامة».