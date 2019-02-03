الأردن يستضيف جولة جديدة من مفاوضات اليمن

المصدر: عمان - وكالات

أعلن الأردن، أمس، أنه وافق على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان، الأسبوع المقبل، لبحث اتفاق الأسرى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، إن «الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».

وأضاف أن «موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

وكان قد تم الاتفاق في 13 ديسمبر الماضي بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن الحكومة الشرعية، ووفد الحوثيين المدعومين من إيران، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، كما تم الاتفاق على تبادل نحو 15 ألف أسير من الطرفين، وأفرج التحالف العربي لدعم الشرعية عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، الأربعاء الماضي.